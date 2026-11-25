Colonia Caroya. Las Áreas de Deportes y Recreación y de Educación de la Municipalidad, en conjunto con las instituciones educativas de la zona, cierran el año del programa “Jardines en Movimiento”, impulsado para promover la educación física, el deporte y la recreación en los niños.

En las clases se articulan el juego, la alfabetización motriz, la construcción de la corporeidad, la socialización, la convivencia, la expresión, la comunicación y el vínculo con el ambiente.

Más de 700 niños y niñas de 3, 4 y 5 años de los Jardines públicos de Colonia Caroya tienen clases de Educación Física gracias a este proyecto.

El cronograma de actos de cierre comenzó el viernes pasado, en los Jardines Mariano Moreno de Puesto Viejo, Mariano Moreno de Tronco Pozo y Domingo F. Sarmiento de Los Chañares.

Este jueves continuará, a las 9, en el Jardín República Italia; y a las 13:30, en el Jardín Los Inmigrantes, de B° Malabrigo -en Kartódromo-.

En tanto, el viernes habrá actividad, a las 17:30, en los Jardines Manuel Belgrano y Ramón Gumersindo Acosta.

El programa terminará el lunes, a las 9:30 y 14, en el Jardín San Martín.

25-11-2026