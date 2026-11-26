Jesús María. La Municipalidad realizará un taller de Primeros Auxilios y Seguridad Acuática para compartir estrategias y herramientas preventivas que permitan planificar una temporada de verano segura en los diferentes natatorios.

La capacitación estará a cargo de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Jesús María. Contará con instancias teóricas y prácticas y será de carácter gratuito.

Se realizará el sábado, de 11 a 14, en el Natatorio Medley del Polideportivo 17 de Octubre.

La actividad está dirigida a docentes y estudiantes de Educación Física de todos los niveles y al personal que trabaja en natatorios.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Jesús María busca fortalecer los conocimientos sobre seguridad acuática, prevención de ahogamientos y actuación ante posibles emergencias.

26-11-2026