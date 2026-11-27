El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, entregó los premios y distinciones “Argentina Participa 2026”, para reconocer y visibilizar las experiencias que cada gobierno local ejecuta para una gestión pública más participativa, innovadora y cercana a las necesidades de la ciudadanía.

En ese contexto, la Municipalidad de Colonia Caroya recibió el premio por la implementación del Presupuesto Participativo para Personas Mayores, que ya se implementa en la ciudad desde hace dos años y que permitió la compra de una unidad de transporte y la presentación de varios proyectos que incluso ganaron el Presupuesto Participativo General.

Además de Colonia Caroya, también fueron premiados Paraná (Entre Ríos), Leandro N. Alem (Misiones), San Justo (Santa Fe), Trelew (Chubut), Luján de Cuyo (Mendoza), Lomas de Zamora (Buenos Aires), Canals (Córdoba), Río Grande (Tierra del Fuego) y el Gobierno de la Provincia de Salta.

La Intendente Paola Nanini junto a integrantes del Complejo de Personas Mayores y de agentes municipales que trabajan en las áreas vinculadas estuvieron presentes en el acto.