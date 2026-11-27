El Instituto Técnico Salesiano Villada, de Córdoba Capital, incorporó una Ford Ranger que será destinada exclusivamente a la formación práctica de sus estudiantes.

La unidad se utilizará en el taller de la institución como herramienta didáctica para profundizar los conocimientos técnicos adquiridos en el aula.

A partir de este recurso, los alumnos podrán identificar los distintos componentes del motor, analizar el funcionamiento de los sistemas electrónicos de la pickup y aplicar los contenidos desarrollados durante su formación académica.

La iniciativa surgió de Ford, que convocó a su red de concesionarios oficiales a postular instituciones educativas para recibir vehículos destinados a la enseñanza técnica.

En ese marco, Montironi, concesionario oficial de Ford, postuló al Instituto Técnico Salesiano Villada, teniendo en cuenta el vínculo que ambas instituciones mantienen a través de las pasantías que los estudiantes realizan en la empresa.

La propuesta fue seleccionada y el establecimiento educativo recibió una de las unidades asignadas al programa, que permitirá incorporar una herramienta concreta de aprendizaje a sus espacios de práctica.

Un vínculo entre la educación y el sector privado

La entrega representa una nueva instancia de colaboración entre Montironi y la institución educativa. A las experiencias de formación laboral que los estudiantes desarrollan mediante las pasantías en la empresa, ahora se suma la posibilidad de trabajar directamente con tecnología automotriz en el taller del colegio.

En representación de Montironi participaron los directivos Matías y Rafael Montironi, junto con Nicolás Gatti, gerente de Recursos Humanos.

Con esta iniciativa, la empresa amplía su participación en acciones vinculadas a la educación técnica en Córdoba, acercando herramientas y experiencias que contribuyen a fortalecer la preparación de los futuros profesionales del sector.

La incorporación de la Ford Ranger permitirá que los estudiantes tengan contacto directo con componentes y sistemas de un vehículo actual, complementando los conocimientos teóricos con actividades prácticas fundamentales para su formación.