La expansión de las billeteras virtuales y de las herramientas financieras digitales facilitó las operaciones cotidianas, pero también abrió nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes.

En ese contexto, Naranja X realizó un encuentro abierto sobre ciberseguridad y prevención de estafas digitales, en el que especialistas de la compañía analizaron las modalidades de fraude más frecuentes y compartieron recomendaciones para proteger la información y el dinero de los usuarios.

Durante la jornada, denominada “Tu seguridad también es digital” y desarrollada en Casa Naranja X, se dio a conocer un dato que refleja la dimensión del problema: la empresa detecta y neutraliza todos los meses más de 1.000 contraseñas filtradas en internet que todavía permanecían activas en las cuentas de sus clientes.

Según explicaron los especialistas, uno de los principales riesgos está relacionado con la reutilización de contraseñas. Cuando una persona utiliza la misma clave para ingresar a diferentes plataformas, una filtración de datos en cualquiera de esos servicios puede comprometer el acceso a sus otras cuentas.

“Si una clave se filtra en otro sitio, las demás cuentas quedan comprometidas al instante; por eso siempre es preferible olvidar una contraseña y restablecerla de forma segura antes que repetirla”, explicó Juan Pablo del Carpio, Data Fraud Prevention Lead de Naranja X.

En ese sentido, recomendó utilizar contraseñas diferentes para cada servicio, recurrir a los gestores de claves oficiales de los teléfonos celulares y configurar códigos de desbloqueo de al menos seis dígitos, evitando combinaciones relacionadas con fechas de nacimiento, números de DNI o secuencias fáciles de adivinar.

También se hizo hincapié en la importancia de mantener actualizado el sistema operativo de los dispositivos móviles, ya que las actualizaciones permiten corregir vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por terceros.

Ingeniería social: los delincuentes buscan manipular a las víctimas

Otro de los aspectos centrales abordados durante el encuentro fue el crecimiento de las estafas basadas en técnicas de ingeniería social. En estos casos, los delincuentes no necesariamente necesitan vulnerar un sistema informático: buscan engañar a las personas para que sean ellas mismas quienes faciliten sus datos o autoricen operaciones.

Los especialistas identificaron tres recursos psicológicos utilizados habitualmente para conseguirlo: la urgencia, el miedo y la falsa autoridad.

A través de llamados telefónicos o mensajes, los estafadores suelen advertir sobre supuestos bloqueos de cuentas, compras desconocidas o movimientos sospechosos. También pueden hacerse pasar por empleados de bancos, entidades financieras o dependencias públicas para generar confianza y conseguir que la víctima actúe rápidamente, sin verificar la información.

Una de las situaciones de mayor riesgo ocurre cuando los delincuentes mantienen una conversación telefónica mientras indican a la persona qué acciones realizar dentro de su aplicación financiera.

“La señal más crítica de estafa es abrir la aplicación mientras alguien te guía por teléfono. Una llamada activa sumada a la app abierta representa un riesgo extremo porque buscan mantenerte distraído y guiarte paso a paso para que transfieras dinero sin notarlo”, advirtió Martín Gutiérrez, Chief Information Security Officer de Naranja X.

Desde la compañía remarcaron que ningún operador solicita contraseñas, números de PIN, fotografías del DNI, códigos de seguridad de tarjetas ni tokens recibidos por SMS o correo electrónico. Además, aclararon que no atienden reclamos ni resuelven casos a través de WhatsApp.

Cuáles son los canales seguros y cómo actuar ante una posible estafa

Frente a estas modalidades de fraude, Naranja X destacó la importancia de utilizar exclusivamente los canales oficiales para realizar consultas y verificar movimientos.

Entre las herramientas disponibles mencionaron a NIXI, el canal de soporte oficial que funciona dentro de la propia aplicación y permite validar la identidad del cliente para resolver consultas de manera segura.

También destacaron las notificaciones push, que permiten recibir alertas en tiempo real sobre los movimientos de las cuentas y detectar consumos sospechosos. Estas herramientas se complementan con la posibilidad de desconocer compras en línea desde la aplicación.

Por otra parte, los especialistas difundieron un protocolo de cuatro pasos para actuar ante una comunicación sospechosa:

Cortar la llamada inmediatamente: no es necesario dar explicaciones ni continuar una conversación que genere desconfianza.

No compartir la pantalla: tampoco instalar aplicaciones de acceso remoto que permitan a terceros controlar el dispositivo.

No revelar información confidencial: nunca compartir contraseñas, PIN, códigos de seguridad ni tokens.

Verificar por canales oficiales: consultar el estado de la cuenta exclusivamente desde la aplicación y sus canales de soporte autenticados.

La principal conclusión del encuentro fue que la prevención de las estafas digitales no depende únicamente de la tecnología, sino también de los hábitos de los usuarios. Evitar la reutilización de contraseñas, desconfiar de los contactos que generan urgencia y no seguir instrucciones de desconocidos mientras se utilizan aplicaciones financieras son algunas de las medidas fundamentales para reducir los riesgos.

En un escenario donde las operaciones digitales forman parte de la vida cotidiana, la información y la precaución siguen siendo herramientas esenciales para proteger el dinero y los datos personales.

🚨 ESTAFAS DIGITALES: NARANJA X BLOQUEA MÁS DE 1.000 CONTRASEÑAS FILTRADAS POR MES

La reutilización de contraseñas y la manipulación telefónica son dos de las principales puertas de entrada para las estafas digitales. Así lo advirtieron especialistas de Naranja X durante un encuentro sobre ciberseguridad y prevención de fraudes.

La compañía reveló que detecta y neutraliza mensualmente más de 1.000 contraseñas filtradas en internet que todavía permanecían activas en las cuentas de sus clientes.

Además, alertaron sobre las técnicas de ingeniería social utilizadas por los delincuentes, que suelen hacerse pasar por empleados de bancos o entidades financieras para generar miedo, urgencia y conseguir que las víctimas transfieran dinero o entreguen información confidencial.

📱 ¿Cómo prevenir las estafas?

▪️ Utilizar contraseñas diferentes para cada aplicación.

▪️ Evitar PIN relacionados con fechas de nacimiento o DNI.

▪️ No compartir claves, tokens ni códigos de seguridad.

▪️ Nunca abrir la aplicación bancaria mientras alguien desconocido guía los pasos por teléfono.

▪️ No compartir pantalla ni instalar aplicaciones de acceso remoto.

▪️ Realizar consultas únicamente por canales oficiales.

Desde Naranja X remarcaron que ningún operador solicita contraseñas ni códigos de seguridad y recomendaron cortar inmediatamente cualquier llamada sospechosa.

La prevención y la información son fundamentales para proteger nuestras cuentas y evitar caer en engaños.