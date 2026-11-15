Lluvias en Córdoba: El mayor registro de la provincia fue en Las Arrias

Toda la zona. Las lluvias registradas el viernes y el sábado dejaron acumulados superiores a los 90 mm en distintos puntos de la provincia de Córdoba, con los valores más elevados en Las Arrias, Tinoco y General Roca.

Según el informe de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), correspondiente al período comprendido entre las 9:10 del viernes 13 y las 9:10 del sábado 14 de noviembre, Las Arrias encabezó los registros con 94,2 mm, seguida por Tinoco, con 93,4.

El mapa de lluvias acumuladas muestra una distribución desigual de las precipitaciones, con los registros más importantes concentrados principalmente en sectores del Norte, Centro y Este del territorio provincial.

En Jesús María

Según Defensa Civil de Jesús María, en la cabecera del Departamento Colón cayeron 77,7 mm sumando los registros del viernes y el sábado.

El viernes, en la zona de las Sierras Chicas donde están los afluentes del río Jesús María, Ascochinga fue el lugar donde más llovió: 49.4 mm. Sumando las del sábado, las lluvias totalizaron 62 mm.

Cabe destacar que no se registraron incidentes a raíz de las condiciones climáticas.

15-11-2026