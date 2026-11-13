Barrio Jardín le ganó en la segunda mitad al Bochas, por la Liga de Básquetbol

Tucumán. Bochas arrancó su visita a Barrio Jardín, el jueves a la noche, intentando imponer el ritmo. Fue el que propuso primero de la mano de Beltramino -aportó 11 de los 21 puntos de su equipo en el primer cuarto-, pero Barrio no lo dejó crecer en confianza y se acomodó rápido en el juego. El primer parcial fue 21 a 20 para los del Lote XV.

La paridad se mantuvo en el segundo período. Bochas tuvo un pasaje de siete puntos de Guillermo Allende, su flamante refuerzo. Los tucumanos tenían una ofensiva con goleo más repartido. Se intercambiaron punto por punto y la ventaja continuó siendo del Bochas, por la mínima, al término del primer tiempo.

Bajo la conducción de Allende, llegó a tener seis de ventaja. Con Martínez y Ferraria en el goleo ofensivo y ajustando la defensa, los tucumanos pudieron romper la paridad y quedarse con el tercer cuarto 15 a 10 y en los primeros dos minutos del último cuarto sacó ocho de ventaja.

Pudo mantener la diferencia y contestar cuando Bochas parecía reaccionar.

Con el 81 a 68 final Barrio Jardín recuperó la sonrisa en casa tras dos derrotas al hilo como visitante y el Bochas sigue sin conocer la victoria en lo que del torneo.

13-11-2026