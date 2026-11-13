Caminata bajo las estrellas en Jesús María

Jesús María. La Municipalidad invita a la comunidad a participar de la “Caminata bajo las Estrellas”, una experiencia nocturna para descubrir el cielo estrellado en el marco del Mes de Astroturismo que impulsa la Agencia Córdoba Turismo.

La actividad propone recorrer, aproximadamente, 3 kilómetros por el sendero principal de la Reserva Natural y Ecológica Parque del Oeste, hasta llegar a un espacio abierto, ideal para contemplar las estrellas del cielo.

Se trata de una caminata de dificultad baja supervisada por un grupo de guardaparques, que guiarán a los participantes en un recorrido interpretativo.

La caminata se realizará este sábado a las 20 y es para público en general, a partir de los 10 años. Se recomienda asistir con calzado cómodo, abrigo, agua y linterna.

La participación es gratuita, con cupos limitados. Para inscribirse, comunicarse previamente con la Oficina de Turismo, al Cel. 3525 539014.

13-10-2026