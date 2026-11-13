Dale un toque artesanal y navideño a tus fiestas

Sinsacate. La Municipalidad invita a participar del Taller de Velas de Soja Navideñas, una propuesta para aprender, crear y llevarte tus propias velas para decorar o regalar.

Se dará este sábado, de 17 a 19, en Casa Nóbile. La docente será Sandra Acosta.

El arancel es 6.000 pesos e incluye el kit de materiales.

Las inscripciones son presenciales en la Municipalidad de Sinsacate o por WhatsApp, al Cel. 3525 431300.

13-10-2026