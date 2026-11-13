Dale un toque artesanal y navideño a tus fiestas

“Allá en el Camposanto: Tengo que Volverte a Ver”13 de noviembre de 2026
Es el título de una nueva obra de esta saga que propone Bicarbonato Teatro. Se podrá ver en el Cementerio Municipal de Colonia Caroya, el sábado a las 19.
Sinsacate. La Municipalidad invita a participar del Taller de Velas de Soja Navideñas, una propuesta para aprender, crear y llevarte tus propias velas para decorar o regalar.
Se dará este sábado, de 17 a 19, en Casa Nóbile. La docente será Sandra Acosta.
El arancel es 6.000 pesos e incluye el kit de materiales.
Las inscripciones son presenciales en la Municipalidad de Sinsacate o por WhatsApp, al Cel. 3525 431300.
13-10-2026