Colonia Caroya. Bicarbonato Teatro estrena este sábado “Allá en el Camposanto: Tengo que Volverte a Ver”. La puesta será a las 19, puntualmente, en el Cementerio Municipal de Colonia Caroya, en Calle 52 (N) esq. Calle 100.

Herminio emprende un viaje hacia el pueblo donde murió su padre, un maestro de quien apenas conoce los fragmentos de una historia trunca: no recuerda su nombre ni su apellido, solo sabe cómo murió y que su madre huyó con él siendo un bebé.

Impulsado por una necesidad visceral, intentará desentrañar el misterio que lo llevó hasta allí, descubriendo que, a veces, los deseos más profundos tienen la magia de regalarnos una nueva oportunidad.

El elenco que actúa en esta nueva entrega de Bicarbonato Teatro está integrado por: Sofia Boscacci, Melisa Díaz Heredia, Marilina Giorgis, Leny Migotti, Humberto Patat, Agustina Pazos, Elba Roggio, Santiago Scalisi y Aldo Torletto.

También se escuchará la voz en off de Noemí Fantini y la música será en vivo, a cargo de Victoria Baudín y Álvaro Vassia.

La Dirección es de Sofía Boscacci.

La entrada es libre y a la gorra y se suspenderá por lluvia, ya que se desarrolla en los pasillos de la necrópolis local.

13-10-2026