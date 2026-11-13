“Allá en el Camposanto: Tengo que Volverte a Ver”

Es el título de una nueva obra de esta saga que propone Bicarbonato Teatro. Se podrá ver en el Cementerio Municipal de Colonia Caroya, el sábado a las 19.
13 de noviembre de 2026

Colonia Caroya. Bicarbonato Teatro estrena este sábado “Allá en el Camposanto: Tengo que Volverte a Ver”. La puesta será a las 19, puntualmente, en el Cementerio Municipal de Colonia Caroya, en Calle 52 (N) esq. Calle 100.

Herminio emprende un viaje hacia el pueblo donde murió su padre, un maestro de quien apenas conoce los fragmentos de una historia trunca: no recuerda su nombre ni su apellido, solo sabe cómo murió y que su madre huyó con él siendo un bebé.

Impulsado por una necesidad visceral, intentará desentrañar el misterio que lo llevó hasta allí, descubriendo que, a veces, los deseos más profundos tienen la magia de regalarnos una nueva oportunidad.

El elenco que actúa en esta nueva entrega de Bicarbonato Teatro está integrado por: Sofia Boscacci, Melisa Díaz Heredia, Marilina Giorgis, Leny Migotti, Humberto Patat, Agustina Pazos, Elba Roggio, Santiago Scalisi y Aldo Torletto.

También se escuchará la voz en off de Noemí Fantini y la música será en vivo, a cargo de Victoria Baudín y Álvaro Vassia.

La Dirección es de Sofía Boscacci.

La entrada es libre y a la gorra y se suspenderá por lluvia, ya que se desarrolla en los pasillos de la necrópolis local. 

13-10-2026

Último momento
Caminata bajo las estrellas

Caminata bajo las estrellas en Jesús María

13 de noviembre de 2026
Será este sábado a las 20, en la Reserva Natural y Ecológica Parque del Oeste. Es gratuita, destinada a mayores de 10 años y requiere inscripción previa.
Síntesis del día