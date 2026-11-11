Un mayor y seis menores fueron aprehendidos por robo calificado

Colonia Caroya. En horas de la madrugada de este miércoles, personal policial desplegó un operativo tras la denuncia de un joven de 20 años, quien manifestó haber sido víctima de un robo.

Como resultado, se procedió a la aprehensión de un mayor de edad y seis menores, además del secuestro de elementos relacionados con el hecho y la recuperación de una prenda sustraída.

Se realizaron las actuaciones correspondientes, quedando los involucrados a disposición de la Justicia.

11-11-2026