Bochas Básketbol cambia el base

Nicolás Zurschmitten dejó la institución luego de llegar a un acuerdo con la dirigencia y se anunció en su lugar la llegada de Guillermo Allende.
DEPORTE09 de noviembre de 2026

Colonia Caroya. Bochas Básketbol anunció la semana pasada el alejamiento de su equipo de Nicolás Zurschmitten, base de 1,83 m. de altura y 31 años de edad que también puede desempeñarse como escolta.

En los cinco encuentros con la camiseta del elenco del Lote XV, el ex Atenas promedió 7,6 puntos, con 3/4 en tiros libres (75 por ciento), 4/15 en dobles (26 por ciento) y 5/24 en triples (20 por ciento), 2,4 asistencias y dos rebotes en 22,7 minutos.

En su lugar llegó Guillermo Allende, santiagueño de 29 años, con una extensa trayectoria en el básquet nacional: disputó la Liga Nacional con Olímpico de La Banda, Lanús, La Unión de Formosa y Argentino de Junín, entre otros equipos. También tuvo experiencias internacionales en México, Paraguay y Ecuador.

Integró los seleccionados juveniles argentinos y participó del Mundial U17 de 2014.

Debutará en el partido que el Bochas jugará en el Barrio Jardín de Tucumán, el jueves.

09-11-2026

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