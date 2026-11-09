Bochas Básketbol cambia el base

Colonia Caroya. Bochas Básketbol anunció la semana pasada el alejamiento de su equipo de Nicolás Zurschmitten, base de 1,83 m. de altura y 31 años de edad que también puede desempeñarse como escolta.

En los cinco encuentros con la camiseta del elenco del Lote XV, el ex Atenas promedió 7,6 puntos, con 3/4 en tiros libres (75 por ciento), 4/15 en dobles (26 por ciento) y 5/24 en triples (20 por ciento), 2,4 asistencias y dos rebotes en 22,7 minutos.

En su lugar llegó Guillermo Allende, santiagueño de 29 años, con una extensa trayectoria en el básquet nacional: disputó la Liga Nacional con Olímpico de La Banda, Lanús, La Unión de Formosa y Argentino de Junín, entre otros equipos. También tuvo experiencias internacionales en México, Paraguay y Ecuador.

Integró los seleccionados juveniles argentinos y participó del Mundial U17 de 2014.

Debutará en el partido que el Bochas jugará en el Barrio Jardín de Tucumán, el jueves.

09-11-2026