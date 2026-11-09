Valentino Cardoso y Sebastián Mugni  no pudieron sumar en Traslasierra

El único binomio de nuestra zona que corre el Rally Argentino tuvo dificultades en los últimos especiales de la primera etapa y no pudieron largar la segunda.
DEPORTE09 de noviembre de 2026

Villa Dolores. El Rally de Traslasierra completó el domingo la octava fecha de la temporada del Rally Argentino, con Miguel Baldoni / Gustavo Franchello (Skoda) como ganadores de la clasificación general y de la RC2.

Después de 11 pruebas especiales y 130,36 kilómetros cronometrados, la dupla cerró la competencia con apenas 8 décimas de ventaja sobre Federico Villagra / Diego Curletto (Skoda), mientras que Santino Rossi / Leonardo Suaya (Citroën) completaron el podio, a 41.7 segundos.

La RC-MR quedó en manos de Rubén Montoro / Ignacio Uez (Volkswagen); Guillermo Ambrosio / Franco Amaya (Peugeot) dominaron la RC4 de principio a fin; Ignacio Villa / Gonzalo Díaz (Peugeot) se quedaron con la RC3.

El único binomio de nuestra zona que corre el Rally Argentino tuvo dificultades en los últimos especiales de la primera etapa y no pudieron largar la segunda.

En la RC5, obtuvieron la victoria Juan Borgonovo / Leonardo Londero (Peugeot).

Del 11 al 13 de diciembre, el Rally Argentino disputará el Gran Premio Rally de San Luis.

09-11-2026

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