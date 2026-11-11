Cómo se vivió en Jesús María la visita papal

Jesús María. La presencia del Papa León XIV en nuestra provincia movilizó a toda la comunidad católica no solo desde la fe, sino también a través del trabajo en la organización y las múltiples tareas de cuidado que demandó la visita.

La Virgen del Rosario del Milagro.

Fray Francisco de Victoria, obispo del Tucumán, envió dos cajones o arcones desde España con destino a América: en uno estaba una imagen de un Cristo Crucificado destinada a la Iglesia Matriz de Salta - hoy es el Señor del Milagro- y en el otro una imagen de la Virgen del Rosario para el convento de los Padres Dominicos en Córdoba.

En la noche del 19 de junio de 1592, tras un terremoto en las costas del Callao (Perú), los moradores se refugiaron en las playas y, al amanecer del 20 de junio, vieron flotando sobre las aguas del océano Pacífico los dos arcones con sus respectivos rótulos.

Las imágenes fueron rescatadas por orden del virrey del Perú y continuaron su viaje hasta su lugar de destino.

En 1934, cuando la Santa Sede elevó la Diócesis de Córdoba a Arquidiócesis, se solicitó declarar Patrona Principal a Ntra. Sra. del Rosario del Milagro, lo cual se celebró oficialmente el 3 de octubre de 1937 ante una multitud de fieles.

La imagen original estuvo en el altar del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde el Papa León XIV presidió la Santa Misa el martes 10 de noviembre, ante miles de fieles que se congregaron para participar de este acontecimiento.

En Córdoba, la única réplica de tamaño importante, similar a la original, está en el Seminario Menor de Jesús María.

Por eso fue trasladada a la Catedral de Córdoba, en cuyo atrio el Santo Padre se encontró con integrantes de la vida religiosa y consagrada.

La comunidad educativa del instituto que lleva el nombre de la Virgen organizó una caravana para su traslado, días previos a la visita pontificia.

El Papamóvil en custodia en Colonia Caroya.

Toyota donó dos unidades idénticas para esta gira papal por calles de nuestro país: una destinada a los recorridos en Buenos Aires y otra segunda exclusivamente para las actividades en Córdoba.

La Toyota Hilux fabricada en la planta de Zárate y adaptada según los requerimientos del Vaticano para Córdoba fue resguardada bajo estricta vigilancia en las instalaciones del Destacamento Móvil 3 Sgto. Ay. Ramón Gumercindo Acosta, de Gendarmería Nacional, en Colonia Caroya.

El Papamóvil arribó el 6 de noviembre tras un despliegue de seguridad vial encabezado por efectivos del Escuadrón 65 Córdoba y del Escuadrón de Seguridad Vial Villa María.

El servicio de los bomberos voluntarios.

Integrantes del Cuerpo Activo de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Jesús María fueron parte del despliegue sanitario en FADEA, como así también en coordinación, comunicaciones y prevención de incendios en diversos sectores.

Permanecieron en el predio que recibió al Papa León XIV durante 48 horas.

Desde el lunes desplegarán cuatro dotaciones: una unidad autobomba para prevención de incendios de vehículos, una unidad liviana forestal para prevención de incendios forestales, una unidad para el transporte de personal y una unidad de coordinación, junto a 15 bomberos sanitaristas, combatientes forestales, técnicos en comunicaciones, choferes y bomberos para incendios vehiculares.

La feligresía presente.

La Parroquia Jesús y María vivió jornadas profundamente emotivas e inolvidables con motivo de la llegada del Papa León a Córdoba. Fueron días de encuentro, oración, esperanza y una alegría compartida que quedará guardada para siempre en el corazón de quienes tuvieron la oportunidad de participar.

La parroquia organizó distintos traslados para acompañar este acontecimiento. El lunes, a las 16, partieron dos colectivos con fieles que participaron de la vigilia y aguardaron con entusiasmo la llegada del Santo Padre. Luego, durante la madrugada del martes, a las 4 salieron otros ocho colectivos con vecinos y miembros de la comunidad para asistir a la Santa Misa celebrada en las instalaciones de FAdeA.

La emoción de encontrarse frente al Papa, compartir la oración junto a miles de personas y ser parte de una celebración multitudinaria convirtió esta experiencia en un momento verdaderamente especial.

“Nos quedan las imágenes, los abrazos, las oraciones, las lágrimas de emoción y, sobre todo, la alegría inmensa de haber podido vivir este acontecimiento tan cerca”, expresaron en un comunicado oficial de la comunidad parroquial.

11-11-2026