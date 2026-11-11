La Cooperativa inicia la etapa final de la ampliación eléctrica en Santa Teresa

Colonia Caroya. En el marco del plan de obras que la Cooperativa ejecuta desde 2025, personal del área de redes eléctricas lleva adelante una etapa clave de la nueva ampliación en el sector rural de Santa Teresa.

Entre este jueves y viernes, diversos equipos operativos estarán desplegados en la zona para realizar el izado de los postes que sostendrán el nuevo tendido eléctrico, el cual dará continuidad al trazado existente. Para garantizar el despliegue de la maquinaria pesada, las tareas se adelantaron aprovechando las favorables condiciones del terreno y del clima.

Al respecto, el Ing. Alejo Ceccarelli, de la Oficina Técnica, destacó la trascendencia de estos trabajos: “Esta reforma nos permitirá mejorar los niveles de tensión e incrementar la capacidad de carga del sistema. Además, el nuevo tendido contará con una alimentación propia, lo que facilitará el posterior avance de la red hacia la zona rural de Los Quebrachos”.

Con esta obra, la Cooperativa reafirma su compromiso con el desarrollo de la infraestructura eléctrica regional, garantizando mayor confiabilidad y potencia en el servicio para todos los usuarios del sector.

Por estas obras, hay un corte programado en el servicio de energía eléctrica para este jueves, de 8 a 13.

11-11-2026