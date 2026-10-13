El 27° Encuentro de Paisajistas de Colonia Caroya reunió a 60 artistas plásticos
Colonia Caroya. Con la participación de 60 artistas, se desarrolló el fin de semana el 27° Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas Susana Pairuna, con un total de 87 obras presentadas en las diferentes categorías.
La entrega de premios se hizo en la tarde del lunes, en la Casa de la Cultura, con la presencia de la Intendente Paola Nanini.
Previamente, el jurado integrado por Alicia Visintín, Leonor Rizzi, Esteban Rizzi y Alejandro Romanutti eligió a los cuadros premiados.
Este año, la temática fue quintas y acequias.
Se entregaron más de 4 millones de pesos gracias a los aportes de empresas y personas: Aires de Caroya (Pablo Nores), Fernando Bergese, Julio Daniotti, Nutrición de Vida, Sociedad Rural de Jesús María y Grupo Prosdócimo.
Las obras premiadas quedan en exposición en Casa de la Cultura del Lote XV. También algunos artistas plásticos decidieron dejar las suyas para la venta particular.
Categoría Paisajes Premiados
- Primer premio: Pedro Ponce de León
- Segundo premio: Mario Dominguez
- Primera mención: Laura Stagnaro
- Segunda mención: Eugenia Galván
Categoría Paisajes Profesionales
- Primer premio: Virginia Saint Bonet
- Segundo premio: Jorgelina Carucillo
- Primera mención: Sergio López
- Segunda mención: Claudio Oliva
- Tercera mención: Teresa Mercado
Categoría Paisajes Aficionados
- Primer premio: Melisa Figueroa
- Segundo premio: Jimena Reartes
- Primera mención: Carolina Salinas
- Segunda mención: Elina Mattos
Categoría Libre
- Primer premio: Sandra Ramos
- Segundo premio: Emmanuel Gervasoni
- Primera mención: Sergio López
- Segunda mención: Pablo Vivas
Categoría Niños
- Primer premio: Gregorio Prez
- Segundo premio: Justina Seculini
- Primera mención: Matilde González
- Segunda mención: Clara Velazco
13-10-2026