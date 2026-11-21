La Municipalidad de Jesús María organiza la presentación de cierre de año de la Orquesta Municipal Infanto Juvenil “El Zorzal”.

Bajo el nombre “Sinfonía del Sur: un viaje por Latinoamérica”, la propuesta reúne nueve temas que recorren la diversidad de sonidos del continente.

La presentación contará con la participación especial del Coro Infanto-Juvenil de Colonia Caroya, dirigido por la profesora Patricia Mansilla. Además, se incorporarán instrumentos poco habituales en la formación, como guitarras eléctricas.

El encuentro será el próximo miércoles 25 de noviembre, a las 21 horas, en el Cine Molise para toda la comunidad.

Las entradas son gratuitas y los cupos limitados. Se pueden reservar a través del siguiente enlace: https://bit.ly/PresentaciónElZorzal