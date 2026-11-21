Este fin de semana, Colonia Caroya será sede de la 11ª Expo Retro 2026, una actividad organizada por el Club “Rescatando Clásicas del Norte de Córdoba”.

Será con base en el Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”, los días sábado 21 y domingo 22.

El primer día se realizará el Rally de los Orígenes “Colonia Caroya – Ongamira” con salida a las 9:30 y con un recorrido que incluye el paso por Jesús María, Sinsacate, Barranca Yaco, Agua de las Piedras, Cañada de Río Pinto y llegada al mediodía a Ongamira. El regreso será por Santa Catalina, para volver a las 18 al Parque de Guyón.

Desde el atardecer habrá música en vivo con Banda Meta Copada, Folklore por siempre, Alexis Luna, academias de danzas y el cierre bailable a las 22 con Contacto la Banda Líder.

El domingo a las 10:30, las motos saldrán de caravana por la ciudad con visita a la Bodega La Caroyense y regreso al Parque al mediodía.

Hasta las 18:30, quedará expuesta la muestra estática y en el escenario seguirán las propuestas musicales, juegos y entrega de reconocimientos.