El Cluster Garbanzo convoca a un nuevo espacio técnico y comercial

Accidente de tránsito con víctima fatal11 de octubre de 2026
Ocurrió alrededor de las 6, a la altura del Km 751 de la Ruta Nacional 9. Falleció un motociclista de 20 años de edad.
Cañada de Luque. El Cluster Garbanzo ha convocado para este jueves, de 9 a 12, a productores, técnicos y empresas de la cadena del cultivo a un espacio técnico y comercial, pensado para compartir información clave y tomar decisiones de cara a la próxima campaña.
El lugar elegido es en el Km 89 de la Ruta 17.
Durante la jornada se abordarán temas del sector como:
Participarán destacados disertantes:
Inscripciones en el link: https://forms.gle/PNCLc7KnrBTP3A2HA
07-10-2026