El Cluster Garbanzo convoca a un nuevo espacio técnico y comercial

Cañada de Luque. El Cluster Garbanzo ha convocado para este jueves, de 9 a 12, a productores, técnicos y empresas de la cadena del cultivo a un espacio técnico y comercial, pensado para compartir información clave y tomar decisiones de cara a la próxima campaña.

El lugar elegido es en el Km 89 de la Ruta 17.

Durante la jornada se abordarán temas del sector como:

Genética.

Interacción entre agua y nitrógeno.

Manejo de chinche y caracol.

Principales enfermedades.

Mercado y perspectivas ‘26-‘27.

Participarán destacados disertantes:

Ing. Agr. Lucas Domínguez (Presidente del Cluster Garbanzo Córdoba)

Ing. Agr. Francisco Silvestri (Cayfe Expo SA)

Biotec. Mercedes R. González (Becaria INTA)

Ing. Agr. Beto Peralta

Ing. agr. Dr. Alejandro Pérez

Inscripciones en el link: https://forms.gle/PNCLc7KnrBTP3A2HA

07-10-2026