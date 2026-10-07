El Cluster Garbanzo convoca a un nuevo espacio técnico y comercial

Este jueves reúne a productores, técnicos y empresas de la cadena del cultivo en una jornada a campo que hace en Cañada de Luque
ECONOMÍA Y AGRO07 de octubre de 2026

Cañada de Luque. El Cluster Garbanzo ha convocado para este jueves, de 9 a 12, a productores, técnicos y empresas de la cadena del cultivo a un espacio técnico y comercial, pensado para compartir información clave y tomar decisiones de cara a la próxima campaña.

El lugar elegido es en el Km 89 de la Ruta 17.

Durante la jornada se abordarán temas del sector como:

  • Genética.
  • Interacción entre agua y nitrógeno.
  • Manejo de chinche y caracol.
  • Principales enfermedades.
  • Mercado y perspectivas ‘26-‘27.

Participarán destacados disertantes:

  • Ing. Agr. Lucas Domínguez (Presidente del Cluster Garbanzo Córdoba)
  • Ing. Agr. Francisco Silvestri (Cayfe Expo SA)
  • Biotec. Mercedes R. González (Becaria INTA)
  • Ing. Agr. Beto Peralta
  • Ing. agr. Dr. Alejandro Pérez

Inscripciones en el link: https://forms.gle/PNCLc7KnrBTP3A2HA

Programa garbanzo

07-10-2026

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