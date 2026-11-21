Durante la semana se realizó la 2ª Edición de los Premios Bitácora Córdoba, la distinción que premia de manera directa la excelencia, el esfuerzo comercial y la competitividad de la cadena de valor turística provincial en 21 categorías diferentes. La entrega fue en el Centro de Convenciones Córdoba.

El Festival de Jesús María recibió una distinción de oro en la categoría «Mejor Evento o Festival con Impacto Turístico», en la que compitió contra Cosquín Rock y Oktoberfest.

En representación del Festival estuvieron presentes Juan Ignacio López, presidente de la Comisión Directiva, y Nicolás Tottis, secretario de Programación. También acompañaron a la institución Betiana Fernández, secretaria de Gobierno, y Melisa Soler, directora de Turismo de la Municipalidad de Jesús María.

En tanto, Colonia Caroya logró dos premios de plata en la categoría “Mejor Fiesta Provincial o Regional Gastronómica” por la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses; y en el rubro “Mejor Destino Enoturístico”, reconocimiento generalizado para la ciudad.

La Intendente Paola Nanini y la Subsecretaria de Turismo y Cultura, Lic. María José Bergagna recibieron las distinciones.