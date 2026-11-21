La Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Colonia Caroya abre el período de postulación de Deportistas Destacados del año en la ciudad.

Desde el 19 y hasta el 30 de noviembre, instituciones deportivas o vecinos caroyenses podrán sugerir a los atletas o equipos a través de un formulario digital:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLlwdnmjLV39HmudS9nRk7xoppBM4nPeNcwIVe-2qDIrcYiw/viewform

Las instituciones o clubes postulados deberán ser de Colonia Caroya y con títulos oficiales anuales. En el caso de deportes individuales, haber obtenido títulos o reconocimientos oficiales.

Los deportistas deberán ser nacidos o con domicilio o residentes en Colonia Caroya o haber obtenido un logro con una Institución local.

Se tendrán en cuenta los méritos y logros deportivos obtenidos durante el año 2026, hasta la fecha de realización de la ceremonia de premiación.

Luego de la fecha de cierre de postulaciones (30 de Noviembre de 2026), una mesa integrada por periodistas y especialistas de cada disciplina de la zona, será la encargada de la decisión final de los premios individuales, por equipos, especiales y Deportista del Año.