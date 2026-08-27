Jesús María ofrece una oportunidad para ponerte al día con las vacunas

Jesús María. La Municipalidad llevará adelante una nueva Jornada Extendida de Vacunación, a fin de facilitar el acceso a la inmunización a quienes cuentan con vacunas pendientes.

La actividad se desarrollará en el Vacunatorio Central Sergio Di Poi, ubicado en calle Almafuerte 451, en el horario de 7:30 a 20.

Está dirigida a ciudadanos de todas las edades que deseen inmunizarse, completar esquemas pendientes o recibir información sobre las vacunas correspondientes.

Esta iniciativa se enmarca en la Ley Provincial Nº 11.093, que establece al mes de agosto como el Mes de la Vacunación.

La jornada se suma a las distintas acciones de salud desarrolladas recientemente en la ciudad, como la Jornada de Salud Escolar, la propuesta Ver para Ser Libres y las actividades realizadas por el Día de las Infancias.

27-08-2026