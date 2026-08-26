La nueva Terminal de Jesús María fue inaugurada con una gran fiesta

Jesús María. La Municipalidad inauguró este miércoles la nueva Terminal de Ómnibus, con la presencia de autoridades de la región y de ciudades afines ideológicamente al intendente Federico Zárate. Además, el nuevo andén estuvo colmado de representantes de instituciones, empresas de transporte, trabajadores, equipos municipales, vecinos y medios de comunicación.

A 55 años de la inauguración de la primera Terminal, Jesús María dio paso a una nueva infraestructura que se proyecta como un nodo de movilidad urbana y regional, preparado para una ciudad que supera los 40 mil habitantes y forma parte de una región que ronda los 80 mil habitantes.

El único orador fue el intendente Federico Zárate, quien pronunció un discurso de 21 minutos.

Previamente, hubo una intervención artística especial con cuatro grupos que descendieron de otros tantos colectivos, presentando ritmo de murga, música urbana, cuarteto y folklore. Participaron: Festa do Samba Batería Arrasadora, Cuerpo & Alma Arte en Movimiento, Zeta El Escritor, Ballet Nuevo Origen y El Sismo.

Zárate destacó que la nueva Terminal representa una oportunidad de desarrollo para el Oeste de Jesús María, generando nuevas dinámicas vinculadas al comercio, los servicios, la inversión y el empleo, en especial en los barrios Pueblo Nuevo y Tiro Federal.

“Hay obras que resuelven un problema. Hay obras que mejoran una ciudad. Creo profundamente que esta Terminal es una de ellas”, expresó.

De inmediato, el Intendente abrió una de las puertas para que ingrese el público a recorrer las flamantes instalaciones. Los mismos grupos que participaron de la apertura del acto tuvieron escenarios en distintos rincones del edificio y sus espacios al aire libre.

Finalmente, se levantó la persiana que conecta la nueva Terminal con el centro comercial Mariano Max, sumando a este momento al gerente de la cadena de supermercados, Juan Carlos Martín, quien hizo hincapié en la importancia de este crecimiento para la ciudad.

26-08-2026