Avanzan las obras de infraestructura hídrica para mejorar el drenaje urbano

Colonia Caroya. En el marco del plan integral de ordenamiento e infraestructura urbana, la Municipalidad lleva adelante una serie de intervenciones estratégicas destinadas a optimizar el escurrimiento del agua ante las intensas lluvias.

A las tareas de desobstrucción desarrolladas en el canal de desagüe de la Calle 52, la limpieza general de alcantarillas y el mantenimiento continuo de la red vial, se le suma en este momento un frente de obra clave ubicado a la salida de la laguna de retardo, sobre la Calle 124.

Esta intervención contempla la instalación de tubos de 80 cm de diámetro en la intersección con la Calle 14, junto con la construcción de 120 m lineales de un nuevo canal de mampostería que actualmente se encuentra en plena fase de ejecución.

La obra se completa con una estructura de control de salida especialmente diseñada, la cual integra un descargador de fondo para garantizar la máxima capacidad de almacenamiento en la laguna antes de la llegada de precipitaciones, así como un vertedero de excedentes que actuará en aquellos casos en que el caudal entrante supere la capacidad de evacuación inicial.

El objetivo principal de este conjunto de trabajos es regular de manera eficiente el flujo hídrico para disminuir de manera sensible la fuerza y el volumen del agua que circula sobre la Calle 124. De este modo, la obra permitirá mitigar significativamente los daños en la calzada, preservar la durabilidad de la trama vial y brindar mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos de la zona durante los periodos de intensas lluvias.

06-10-2026