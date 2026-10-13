Sinsacate tendrá seis proyectos en el Programa Provincial Impuesto por Inversión

Córdoba. El gobernador Martín Llaryora presentó este martes, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, los resultados de la primera convocatoria del Programa Provincial Impuesto por Inversión (IPI), que prevé movilizar 240.500 millones de pesos y generar más de 3 mil empleos formales directos e indirectos en el Noroeste y Sur-Sur provincial.

La iniciativa forma parte del Plan de Igualdad Territorial (PIT) y busca atraer inversiones privadas a zonas con menor desarrollo productivo mediante incentivos fiscales provinciales.

La convocatoria permitió aprobar 40 proyectos: 25 en el Noroeste y 15 en el Sur-Sur. Las inversiones alcanzan a 21 localidades de 10 departamentos y contemplan actividades industriales, turísticas, primarias, sanitarias y multisectoriales.

Los emprendimientos proyectan generar más de 900 puestos de trabajo directos y superar los 3 mil empleos formales al incorporar los indirectos. Según las estimaciones presentadas, ese impacto equivaldría a un incremento cercano al 50 por ciento del empleo formal de las localidades receptoras.

La distribución de los proyectos aprobados comprende:

Industria: 20 proyectos.

Turismo: ocho proyectos.

Sector primario: seis proyectos.

Salud: tres proyectos.

Multisectorial: tres proyectos que combinan actividades primarias, industriales y/o turísticas.

Beneficios y convocatoria

El programa contempla la devolución de Ingresos Brutos por hasta el 100 por ciento de la inversión en nuevos proyectos y exenciones en el Impuesto de Sellos para las actividades vinculadas a los emprendimientos.

Además, es compatible con otros regímenes de promoción vigentes.

Pueden acceder personas humanas o jurídicas radicadas en Córdoba, contribuyentes de Ingresos Brutos en la provincia, que desarrollen nuevos proyectos en las regiones alcanzadas.

Sinsacate suma seis proyectos de inversión privada

El intendente Carlos Ciprián acompañó el lanzamiento provincial del programa, ya que Sinsacate cuenta con seis proyectos de los 40 aprobados.

Las iniciativas comprenden:

La fabricación de postes de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

Una fábrica de colchones.

Una fábrica de alimentos biosaludables.

Un biodigestor en BioFarma.

La construcción y puesta en marcha de dos apart hotel de la empresa Distrito 13.

Estos emprendimientos representan nuevas oportunidades para diversificar la actividad económica local, fortalecer el entramado productivo y promover la generación de empleo.

13-10-2026