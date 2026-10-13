Hacen monitoreos larvarios en Jesús María

Están a cargo del Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud de la Provincia, Comenzaron en La Costanera y continuarán en otros barrios durante la semana.
13 de octubre de 2026

Jesús María. Este martes, personal sanitario del Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud de la Provincia se encuentra en la ciudad realizando monitoreos larvarios. 

El operativo comenzó en B° La Costanera, seguirá en Los Nogales y continuará por el sector Oeste de la trama urbana hasta llegar al B° Alto Los Molinos.

En el transcurso de la semana, los recorridos continuarán en otros barrios.

El objetivo es detectar la presencia de criaderos del mosquito aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, y relevar posibles focos de reproducción.

13-10-2026

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