Se vendieron todas las obras de la muestra “Elementos”

Jesús María. La Municipalidad subastó los cuadros de la muestra “Elementos”, compuesta por obras de los integrantes del taller de arte “Pinta, pintó” del Complejo para la Promoción de la Diversidad (COPADI).

La jornada culminó con la venta de las 33 obras realizadas y se recaudaron 2.698.000 pesos.

Más de 40 personas participaron del encuentro, junto a los protagonistas que dieron vida a cada una de las piezas.

La jornada tuvo un significado especial: lo recaudado será destinado a los artistas, en reconocimiento a su trabajo y al valor de generar oportunidades para que cada persona pueda recibir una retribución por lo que hace.

Durante el evento, se presentó la Agencia de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad.

También se ofrecieron los códigos QR del Primer Banco de Oportunidades Laborales para Personas con Discapacidad.

Estas iniciativas despertaron interés en el sector empresarial, abriendo la posibilidad de continuar trabajando de manera articulada para promover la inclusión laboral.

“Porque la inclusión también significa mirar más allá de lo que falta, reconocer todo lo que cada persona tiene para ofrecer y construir, con compromiso y acciones concretas, caminos para que el talento pueda convertirse en trabajo y en un proyecto de vida", expresó Ángeles de Laudo, coordinadora de COPADI.

13-10-2026