Nueva entrega del sello “Marca Origen”

Se suman dos restaurantes; galletas de novia y galletas de miel; cuatro bares típicos; un vermú y el primer aguardiente artesanal. El acto será a las 10 en La Caroyense.
04 de agosto de 2026

Colonia Caroya. La Municipalidad realizará este miércoles una nueva entrega de sellos “Marca Origen” a restaurantes, bares y producciones de la ciudad.

El acto será a las 10, en Bodega Caroyense.

En esta oportunidad, se suman los restaurantes Casa del Friuli y Fertilia; las galletas de novia y galletas de miel Mis dulzuras; los bares típicos 9 de Julio, Regionales Olivas, Almacén Puesto Viejo y Mio Nonino; el vermú Viarava y el primer aguardiente artesanal Churquera.

La Marca Origen Colonia Caroya es un sello de distinción creado por la Municipalidad de Colonia Caroya mediante Ordenanza, que identifica, protege y certifica la autenticidad y calidad de los productos regionales típicos elaborados dentro del ejido municipal.

Los objetivos del sello son:

  • Unificar y diferenciar la producción local auténtica.
  • Agregar valor comercial y potenciar el turismo gastronómico.
  • Fomentar el cooperativismo entre los productores caroyenses.
  • Garantizar estándares de calidad en toda la cadena de valor.

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Colonia Caroya Origen

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