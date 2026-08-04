Nueva entrega del sello “Marca Origen”

Colonia Caroya. La Municipalidad realizará este miércoles una nueva entrega de sellos “Marca Origen” a restaurantes, bares y producciones de la ciudad.

El acto será a las 10, en Bodega Caroyense.

En esta oportunidad, se suman los restaurantes Casa del Friuli y Fertilia; las galletas de novia y galletas de miel Mis dulzuras; los bares típicos 9 de Julio, Regionales Olivas, Almacén Puesto Viejo y Mio Nonino; el vermú Viarava y el primer aguardiente artesanal Churquera.

La Marca Origen Colonia Caroya es un sello de distinción creado por la Municipalidad de Colonia Caroya mediante Ordenanza, que identifica, protege y certifica la autenticidad y calidad de los productos regionales típicos elaborados dentro del ejido municipal.

Los objetivos del sello son:

Unificar y diferenciar la producción local auténtica.

Agregar valor comercial y potenciar el turismo gastronómico.

Fomentar el cooperativismo entre los productores caroyenses.

Garantizar estándares de calidad en toda la cadena de valor.

04-08-2026