Llaryora encabezará los festejos por el 166º Aniversario de Villa del Totoral

Villa del Totoral. El gobernador Martín Llaryora desarrollará durante dos jornadas una intensa agenda de trabajo en el Departamento Totoral, que tendrá como eje central los festejos por el 166º Aniversario de esta Villa y una recorrida por otras seis localidades del Norte cordobés para inaugurar obras, anunciar nuevas inversiones y entregar beneficios a vecinos e instituciones.

La actividad comienza en la noche del miércoles, en Sarmiento. Allí entregará Escrituras Sociales gratuitas, créditos del Banco de la Gente y computadoras del programa TecnoPresente destinadas al C.E. Ceferino Namuncurá y al IPEM Nº 340 Horacio Goñi Fierro.

Además, anunciará financiamiento para la construcción de viviendas.

En la localidad, también se ejecuta una obra de adoquinado sobre las calles Belgrano y José Miglioratti, con un avance del 50 por ciento.

Más tarde, en Villa del Totoral, Llaryora participará del tradicional Fogón Patrio.

El jueves, el Gobernador encabezará el acto central y el desfile cívico-militar con motivo del 166º Aniversario de la fundación de Villa del Totoral, una de las celebraciones más tradicionales del Norte cordobés.

En conjunto, la gira permitirá inaugurar 10 Viviendas Semilla, anunciar créditos para la construcción de nuevas unidades habitacionales, habilitar tres ampliaciones de redes de gas natural que beneficiarán a 584 vecinos, entregar computadoras a instituciones educativas, distribuir créditos del Banco de la Gente y escrituras sociales gratuitas, además de anunciar la futura sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba en Villa del Totoral, reafirmando el compromiso del Gobierno de Córdoba con el desarrollo y el crecimiento de las comunidades del Departamento Totoral.

De pueblo en pueblo.

En Los Mistoles, Llaryora inaugurará una vivienda y quedará habilitada una ampliación de 1.525 m de la red de gas natural, obra que beneficiará a 116 vecinos.

Además, entregará computadoras al IPEM 432 Anexo Los Mistoles, créditos del Banco de la Gente y se anunciarán fondos para la construcción de tres nuevas viviendas.

Posteriormente, en Capilla de Sitón, el mandatario inaugurará viviendas, habilitará una ampliación de 2.000 m de la red de gas natural que alcanzará a 236 vecinos y entregará 10 computadoras al IPEM N.º 432.

También distribuirá créditos del Banco de la Gente y anunciará financiamiento para construir otras tres viviendas.

La recorrida seguirá en Cañada de Luque, donde quedará habilitada una ampliación de 2.500 m de la red de gas natural que beneficiará a 232 vecinos.

Allí también se inaugurarán viviendas, se entregarán 20 computadoras al IPEA 113 Brigadier General Juan Facundo Quiroga, créditos del Banco de la Gente y se anunciará un crédito para la construcción de viviendas.

En Candelaria Sud, Llaryora encabezará la entrega de computadoras para el C.E. José Manuel Estrada y anunciará financiamiento para viviendas.

Finalmente, en La Pampa, el Gobernador entregará Escrituras Sociales gratuitas, créditos del Banco de la Gente y anunciará créditos para la construcción de viviendas.

05-08-2026