Alerta amarilla por incendios: este jueves el riesgo será Extremo

Toda la zona. El Ministerio de Seguridad de Córdoba emitió una alerta amarilla por condiciones meteorológicas propicias para el desarrollo de incendios forestales, con vigencia para este jueves en toda la provincia pero con riesgo Extremo en el Noroeste y Oeste de la provincia.

Según informó la Dirección de Gestión Integral de Manejo del Fuego, junto a la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios y la Dirección de Protección Civil, las condiciones de peligro de incendio se mantendrán extremas durante todo el día.

Para la madrugada del jueves se prevé el desarrollo de ráfagas importantes del sector oeste y noroeste, con intensidades de entre 75 y 85 Km/h, pudiendo superar puntualmente los 85 Km/h en sectores serranos.

Hacia la mañana ingresará un frente frío que generará ráfagas del sector sur y posibles tormentas, con intensidades previstas de entre 75 y 95 Km/h y picos puntuales que podrían superar los 100 Km/h.

Desde los organismos a cargo remarcaron que el indicador de disponibilidad del combustible fino se encuentra en valores asociados a la facilidad de ignición, lo que constituye una situación propicia para el inicio y la rápida propagación de incendios forestales.

Por este motivo, se recomienda mantenerse en alerta amarilla durante todo el período de vigencia, reforzar la patrulla preventiva y los puntos vigía en cada cuartel, y realizar un seguimiento permanente del fenómeno.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático se recuerda que está prohibido realizar cualquier tipo de quema y se solicita a vecinos, productores y turistas actuar con la máxima responsabilidad para prevenir incendios.

Ante la presencia de humo o fuego, se solicita dar aviso inmediato al 100 o al 0800-888-38346.

Los datos surgen del Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA), con información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Servicio Meteorológico Nacional.

05-08-2026