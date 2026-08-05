Jesús María renovó su ingreso por la Av. Malvinas Argentinas

Incorporó mejoras en accesibilidad, iluminación y una escultura que da la bienvenida a vecinos y turistas a uno de los sectores más populosos de la ciudad.
05 de agosto de 2026

Jesús María. La Municipalidad finalizó un nuevo espacio en la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Av. Malvinas Argentinas, uno de los principales accesos al sector Este de la ciudad.

La obra fue ejecutada entre el 5 de mayo y el 31 de julio, sobre una superficie de 275 m2. Este ingreso estratégico, que anteriormente funcionaba solo como una rotonda, ahora suma circulación peatonal.

El proyecto incluyó 75 m lineales de veredas, un cruce peatonal de 16 m en adoquines y un diseño 100 por ciento accesible, con todo su perímetro resuelto mediante rampas que facilitan el desplazamiento de personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con cochecitos.

Además, se instalaron tres columnas y 11 reflectores LED, que mejoran la visibilidad y la seguridad de peatones y automovilistas.

Como elemento distintivo, se incorporó una escultura realizada por los artistas Andrés Torregiani, Priscila López y Elia Bisaro durante el Segundo Encuentro de Escultores 2023. La obra, inspirada en el ícono de ubicación de los mapas digitales, representa a la ciudad como un punto de llegada y encuentro. Su diseño integra una media corona que simboliza una ciudad en crecimiento y rayos que evocan el sol jesuítico y el de los antiguos pueblos agrarios.

05-08-2026

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