Jesús María renovó su ingreso por la Av. Malvinas Argentinas

Jesús María. La Municipalidad finalizó un nuevo espacio en la rotonda ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Av. Malvinas Argentinas, uno de los principales accesos al sector Este de la ciudad.

La obra fue ejecutada entre el 5 de mayo y el 31 de julio, sobre una superficie de 275 m2. Este ingreso estratégico, que anteriormente funcionaba solo como una rotonda, ahora suma circulación peatonal.

El proyecto incluyó 75 m lineales de veredas, un cruce peatonal de 16 m en adoquines y un diseño 100 por ciento accesible, con todo su perímetro resuelto mediante rampas que facilitan el desplazamiento de personas con movilidad reducida, adultos mayores y familias con cochecitos.

Además, se instalaron tres columnas y 11 reflectores LED, que mejoran la visibilidad y la seguridad de peatones y automovilistas.

Como elemento distintivo, se incorporó una escultura realizada por los artistas Andrés Torregiani, Priscila López y Elia Bisaro durante el Segundo Encuentro de Escultores 2023. La obra, inspirada en el ícono de ubicación de los mapas digitales, representa a la ciudad como un punto de llegada y encuentro. Su diseño integra una media corona que simboliza una ciudad en crecimiento y rayos que evocan el sol jesuítico y el de los antiguos pueblos agrarios.

05-08-2026