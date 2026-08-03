Jesús María capacita a emprendedores para que creen su propia tienda online

Jesús María. La Agencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad invita a participar del taller “Aprendé a crear tu Tiendanube desde Cero”, una propuesta para que emprendedores puedan dar sus primeros pasos en el comercio digital y llegar a una mayor cantidad de clientes.

Tiendanube es una plataforma de comercio electrónico líder en América Latina que permite a emprendedores y empresas crear, gestionar y personalizar su propia tienda online sin necesidad de conocimientos técnicos.

La capacitación se realizará este martes, a las 16, con modalidad virtual. La inscripción es online y puede realizarse a través del enlace https://bit.ly/CreaTiendaNube

El acceso a la actividad será enviado, previamente, a quienes se registren.

Además, quienes lo prefieran podrán asistir de manera presencial al Nido Costanera, donde se transmitirá la clase en vivo para acompañar el proceso de aprendizaje.

Durante el encuentro se abordarán contenidos clave para comenzar a vender por internet.

La actividad forma parte del Ciclo de Capacitaciones para Emprendedores que la Municipalidad desarrolla de manera permanente como política pública para fortalecer el ecosistema emprendedor regional y acompañar el crecimiento de los negocios.

Estas instancias formativas también son posibles gracias al trabajo en red que la ciudad sostiene con distintos actores del ecosistema emprendedor regional y provincial, generando vínculos que permiten acercar herramientas, conocimientos y oportunidades a los emprendedores locales.

03-08-2026