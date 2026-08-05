Abren las preinscripciones para el Programa de Orientación Vocacional

Colonia Caroya. La Municipalidad pone en marcha la segunda fase de “Activando – Jóvenes para el Futuro”, el Programa de Orientación Vocacional y Ocupacional destinado a acompañar a los estudiantes en el proceso de elección de su proyecto de vida.

La iniciativa, surgida del Presupuesto Participativo Juvenil de Colonia Caroya 2025, inicia una nueva etapa orientada a jóvenes que estén cursando 5°, 6° y 7° años de la Secundaria.

A lo largo de esta semana, el equipo profesional visitará las instituciones educativas para invitar a los jóvenes a sumarse de manera gratuita y voluntaria.

El taller, que dará inicio formal a finales de agosto, es completamente gratuito y de participación voluntaria. Está pensado como un espacio dinámico y reflexivo que combina encuentros grupales para abordar el autoconocimiento, la exploración de carreras, oficios y oportunidades laborales reales en la región, despejando dudas sobre el paso posterior a la etapa escolar. Todo ello guiado por psicopedagogas/os y psicologas/os.

“Activando” no propone un test rígido ni una charla aislada, sino un proceso de acompañamiento para que cada joven pueda tomar decisiones sobre su futuro con mayor información, seguridad y tranquilidad, libre de presiones.

¿Cómo inscribirse?

La convocatoria está abierta tanto a jóvenes que asisten al 5°, 6° y 7° años de escuelas Secundarias de Colonia Caroya como a jóvenes caroyenses que cursan en establecimientos educativos de localidades vecinas.

Los interesados pueden completar el formulario de preinscripción en línea a través del enlace https://docs.google.com/forms/d/18egJqf_sY_QaT9pk5Y55Hk6l5YIB1xoomN9ZlAYTo_U/edit

Para consultas o más detalles sobre el programa y sus fechas de cursado, los canales oficiales de contacto son:

05-08-2026