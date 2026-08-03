Medellín. Máximo Casado, ajedrecista de 8 años de edad y vecino caroyense, se consagró Subcampeón de Partidas Rápidas en el XXXVI Festival Panamericano de la Juventud de Ajedrez 2026 celebrado en esta ciudad desde el 26 de julio hasta el 2 de agosto pasado.

El torneo tuvo lugar en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, reuniendo a 960 deportistas de 25 países.

Se jugaron desde la categoría Sub-08 hasta la Sub-18, en tres modalidades: Clásico (Standard), Rápido (Rapid) y Blitz.

El festival concluyó con éxito tras nueve rondas de alta exigencia bajo el sistema suizo.

En Rápido, Máximo Casado se consagró Subcampeón Panamericano de Ajedrez Sub 8, categoría en la cual participaron 59 jugadores.

Máximo obtuvo 7,5 puntos sobre 9 posibles. Cayó en la final ante el peruano Víctor Jesús Custodio Liza.

Además, quedó en el quinto lugar en Blitz.

En total, disputó en total 27 partidas: ganó 22 y fue derrotado sólo en 5.

03-08-2026