Toda la zona. El sábado y el domingo se jugó la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional Colón “Gastón Oller”.

Por la Zona Norte, en nuestra micro región hubo partidos en las canchas de A.A. Falucho, Juventud Agraria Colón y Deportivo Colón, el domingo.

En Primera División, de local, el azulgrana empató 2 a 2 con Colon de Totoral

En la cancha del Lote XIII de Colonia Caroya, Juventud Agraria Colón derrotó 3 a 0 al equipo de Alianza.

A su vez, el Deportivo Colón dio cuenta de 2 de Abril por 3 a 1.

El fixture de la Zona Norte se completó con el partido entre Alem de Deán Funes y Bochas Sport Club, que empataron sin goles.

Los partidos por la Zona Sur terminaron con estos resultados:

Quirquinchos Verdes 1 vs San Cayetano 0

Sp. Tirolesa 0 vs Sp. Forchieri 2

Santa Elena 4 vs Jockey Club 1

Parque Guerrero 2 vs Mi Granja 1

03-08-2026