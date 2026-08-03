La Fundación Patitas Felices donó casas para el Refugio Canino de Jesús María

Jesús María. La Municipalidad recibió la donación de 23 casitas dobles para los perros del Refugio Canino Municipal, por parte de la Fundación Patitas Felices.

Además de este aporte, integrantes de la fundación trabajan con frecuencia junto al gobierno local para mejorar la infraestructura del refugio. Actualmente, realizan un relevamiento de las medidas de los caniles y de la cantidad de cemento necesaria para construir pisos adecuados y avanzar luego con mejoras en los techos y otros espacios.

La articulación entre ambas instituciones también se refleja en más acciones solidarias. A partir de colchones gestionados por la Municipalidad, las voluntarias confeccionan camas y abrigos para los perros alojados en el lugar, contribuyendo a mejorar su bienestar mientras esperan una familia.

Además, la Fundación Patitas Felices promueve la búsqueda de padrinos y la recepción de donaciones para seguir fortaleciendo el cuidado de los animales alojados en el refugio, en el marco de un trabajo permanente junto a la Municipalidad.

Estas acciones se complementan con las políticas de tenencia responsable que impulsa el municipio, promoviendo la adopción responsable, la castración, la vacunación y el cuidado integral de los animales.

Con este trabajo conjunto, se fortalecen los vínculos entre organizaciones de la comunidad para mejorar el bienestar animal, promover la tenencia responsable y consolidar un refugio cada vez más seguro y adecuado para los perros que esperan una familia.

03-08-2026