El binomio Cardoso - Mugni fue cuarto en el Rally del Jaaukanigás

Reconquista. La quinta fecha del Rally Argentino quedó oficialmente finalizada en esta ciudad, debido a las lluvias registradas durante la madrugada del sábado, que dejaron los caminos sin condiciones para continuar con la actividad. De este modo, la competencia concluyó con los resultados de la Etapa 1.

Miguel Baldoni / Gustavo Franchello (Skoda) se quedaron con la victoria después de ocho pruebas especiales y 89,58 Km cronometrados. Para el piloto puntano significó su cuarto triunfo consecutivo en la competencia del Norte santafesino.

En la RC3, Mario Rasso / Rodolfo Guevara (Peugeot) se quedaron con el triunfo. En esta divisional, Valentino Cardoso / Sebastián Mugni, a bordo de su Ford Fiesta, finalizaron en el cuarto lugar, el mismo que sostienen en la tabla de posiciones del Campeonato.

El Rally Argentino continuará su calendario del 4 al 6 de septiembre con la sexta fecha de la temporada, que se disputará en San Francisco, provincia de Córdoba.

03-08-2026