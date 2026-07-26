Jesús María hace una subasta pública electrónica de bienes municipales en desuso

Jesús María. La Municipalidad invita a vecinos, empresas y emprendedores a participar de una nueva Subasta Pública Electrónica de Bienes Municipales, una modalidad abierta y transparente que permitirá adquirir, de manera online, distintos bienes pertenecientes al municipio.

La subasta se desarrollará durante toda esta semana, a través de la plataforma https://bit.ly/Subasta-Electrónica.

Previamente, los interesados podrán conocer los bienes de manera presencial durante las jornadas de exhibición, que se realizarán los días 27, 28 y 29 de julio, de 15 a 17, en el corralón municipal, ubicado en calle Bolivia 590.

Podrán participar personas físicas y jurídicas, entre ellas empresas constructoras, contratistas, corralones, productores agropecuarios, talleres mecánicos, emprendedores, coleccionistas y público en general.

Entre los bienes que estarán disponibles se destacan una minicargadora, un tractor Fiat, un rodillo vibrocompactador, rodillos pata de cabra, hormigoneras, un sillón odontológico y máquinas de escribir antiguas, entre otros elementos. Cada lote cuenta con un precio base establecido y no podrá adjudicarse por un valor inferior al fijado.

La modalidad de pago contempla opciones al contado, financiación mediante eCheqs y tarjeta de crédito, de acuerdo con los planes disponibles.

Los fondos obtenidos a través de la subasta serán reinvertidos por el municipio en obras, servicios y equipamiento para seguir fortaleciendo la prestación de servicios a la comunidad.

La Subasta Pública Electrónica es una herramienta que permite dar una nueva utilidad a bienes municipales en desuso, optimizar el espacio en los corralones y reducir el impacto ambiental que genera la acumulación de materiales. Además, garantiza un proceso transparente, ya que los bienes se publican con anticipación y toda la operatoria se desarrolla de manera abierta y accesible.

A través de esta subasta, la Municipalidad de Jesús María reafirma su compromiso con una administración responsable y transparente, promoviendo el uso eficiente de los bienes públicos y su transformación en recursos para seguir mejorando por una ciudad activa y de oportunidades.

26-07-2026