Este fin de semana se corre el Rally Metropolitano

Monte Cristo. La primera edición del Rally Metropolitano 2026 marcará la continuidad del campeonato de Rally Cordobés. La competencia, 5ª fecha del calendario anual, se llevará a cabo desde este viernes hasta el domingo.

La sede del evento será la ciudad de Monte Cristo, aunque tendrán una fuerte presencia en el desarrollo de la prueba, las localidades de Malvinas Argentinas y Piquillín.

Si bien su recorrido respeta las características de la llanura, los protagonistas se encontrarán con un trazado extremadamente entretenido y técnico, distintivo que marcará un claro contraste.

En la presentación de la competencia, las autoridades destacaron el trabajo conjunto entre las tres localidades que integran el Ente Metropolitano y manifestaron el compromiso de sostener esta competencia en el calendario durante los próximos años, consolidándola como un evento de referencia para toda la zona.

Participantes de nuestra zona.

Nuestra micro región tendrá varios representantes en los binomios inscriptos:

Santiago Baldo/Zacarías García.Citroën C3 Rally2/RC2

Arturo Groppo/Carlos Mauri. Toyota Raris MRT/MR

Alberto Sartori/Santiago Minicucci. Ford Fiesta MRT/MR

Federico Durbano/Matías Cardano. Peugeot 208/RC5

Pablo Eli/Alex Ruíz. Ford Fiesta/N1

24-07-2026