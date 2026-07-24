Comienza el Torneo Clausura de la Liga Regional Colón
Toda la zona. Este sábado y domingo comienza el Torneo Clausura de la Liga Regional Colón Gastón Oller. En Jesús María y Colonia Caroya se jugarán tres partidos de la Zona, en los siguientes horarios.
Zona Norte
- Bochas Sport Club vs A.A. Falucho
Sábado:
13:00 Sexta
14:20 Séptima
15:30 Quinta
17:00 Cuarta
Domingo:
11:00 Octava
12:30 Femenino
14:00 Reserva
16:00 Primera
- 2 de Abril vs Alem de Deán Funes.
En cancha San San Martín de Colonia Caroya
Sábado:
12:30 Séptima
13:40 Sexta
15:00 Quinta
16:40 Cuarta
Domingo:
11:00 Octava
12:10 Femenino
13:30 Reserva
15:30 Primera
- Alianza vs Dep. Colón
Sábado:
12:30 Sexta
13:50 Séptima
15:00 Quinta
16:30 Cuarta
Domingo:
11:00 Octava
12:10 Femenino
13:40 Reserva
15:40 Primera
El fixture de la Zona Norte se completa con el cotejo entre Independiente de Villa del Totoral y Juventud Agraria Colón
Por la Zona Sur, en tanto, jugarán:
- Santa Elena vs Parque Guerrero
- Sp. Forchieri vs Jockey Club
- San Cayetano vs Sp. Tirolesa
- Quilmes vs Quirquinchos Verdes
24-07-2026