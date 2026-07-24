Toda la zona. Este sábado y domingo comienza el Torneo Clausura de la Liga Regional Colón Gastón Oller. En Jesús María y Colonia Caroya se jugarán tres partidos de la Zona, en los siguientes horarios.

Zona Norte

Bochas Sport Club vs A.A. Falucho

Sábado:

13:00 Sexta

14:20 Séptima

15:30 Quinta

17:00 Cuarta

Domingo:

11:00 Octava

12:30 Femenino

14:00 Reserva

16:00 Primera

2 de Abril vs Alem de Deán Funes.

En cancha San San Martín de Colonia Caroya

Sábado:

12:30 Séptima

13:40 Sexta

15:00 Quinta

16:40 Cuarta

Domingo:

11:00 Octava

12:10 Femenino

13:30 Reserva

15:30 Primera

Alianza vs Dep. Colón

Sábado:

12:30 Sexta

13:50 Séptima

15:00 Quinta

16:30 Cuarta

Domingo:

11:00 Octava

12:10 Femenino

13:40 Reserva

15:40 Primera

El fixture de la Zona Norte se completa con el cotejo entre Independiente de Villa del Totoral y Juventud Agraria Colón

Por la Zona Sur, en tanto, jugarán:

Santa Elena vs Parque Guerrero

Sp. Forchieri vs Jockey Club

San Cayetano vs Sp. Tirolesa

Quilmes vs Quirquinchos Verdes

24-07-2026