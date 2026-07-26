Nuevo curso para manipuladores de alimentos en Colonia Caroya

Colonia Caroya. La Municipalidad dictará un nuevo curso de manipuladores de alimentos este lunes y martes, a partir de las 9.

El lugar del curso será el Salón Parroquial del Lote XV.

Los interesados deben comunicarse al mail [email protected] para solicitar más información e inscribirse.

También se pueden hacer consultas al 3525-538239.

El cursado es necesario para quienes trabajen en la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses.

26-07-2026