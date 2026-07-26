Vecinos, empresas y emprendedores podrán participar de manera online toda esta semana. La iniciativa promueve la transparencia, optimiza los recursos públicos y permite reinvertir los fondos recaudados en la comunidad.
Nuevo curso para manipuladores de alimentos en Colonia Caroya
26 de julio de 2026
Se realizará este lunes y martes, a partir de las 9, en el Salón Parroquial del Lote XV. El cursado es necesario para quienes trabajen en la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses.
Colonia Caroya. La Municipalidad dictará un nuevo curso de manipuladores de alimentos este lunes y martes, a partir de las 9.
El lugar del curso será el Salón Parroquial del Lote XV.
Los interesados deben comunicarse al mail [email protected] para solicitar más información e inscribirse.
También se pueden hacer consultas al 3525-538239.
El cursado es necesario para quienes trabajen en la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses.
26-07-2026
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