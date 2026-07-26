Nuevo curso para manipuladores de alimentos en Colonia Caroya

Se realizará este lunes y martes, a partir de las 9, en el Salón Parroquial del Lote XV. El cursado es necesario para quienes trabajen en la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses.
26 de julio de 2026

Colonia Caroya. La Municipalidad dictará un nuevo curso de manipuladores de alimentos este lunes y martes, a partir de las 9.

El lugar del curso será el Salón Parroquial del Lote XV.

Los interesados deben comunicarse al mail [email protected] para solicitar más información e inscribirse.

También se pueden hacer consultas al 3525-538239.

El cursado es necesario para quienes trabajen en la Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses.

26-07-2026

Último momento
Síntesis del día