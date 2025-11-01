Los postes no aflojan

El Seminario Menor cumplió 80 años01 de noviembre de 2025
En el último día del mes de festejos, sellaron una cápsula de tiempo con mensajes de la comunidad. Será abierta dentro de 20 años, para el centenario del colegio.
En la madrugada del sábado, una Toyota Hilux chocó violentamente contra un poste de cemento. El conductor resultó ileso.01 de noviembre de 2025
Colonia Caroya. A las 5 de este sábado, personal policial se constituyó en Calle 6 al 150 donde, por causas que se tratan de establecer, una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 41 años, impactó contra un poste de alumbrado público.
El conductor no requirió asistencia médica en el lugar.
01-11-2025
En el último día del mes de festejos, sellaron una cápsula de tiempo con mensajes de la comunidad. Será abierta dentro de 20 años, para el centenario del colegio.
En la madrugada del sábado, una Toyota Hilux chocó violentamente contra un poste de cemento. El conductor resultó ileso.
Será desde las 6 hasta el mediodía, lapso en el cual la Cooperativa de Servicios Públicos realizará trabajos de mejoras en Jesús María, Colonia Caroya y la zona rural.
Aprobó en primera lectura dos proyectos de ordenanza que regulan la actividad comercial y de servicios y establecen normas específicas de publicidad. El miércoles a las 19:30, en el Nido de La Costanera habrá Audiencia Pública.
Este viernes presentaron los uniformes de los aspirantes de la Escuela de Suboficiales de Policía Manuel Belgrano Sede Sinsacate.