Los postes no aflojan

Colonia Caroya. A las 5 de este sábado, personal policial se constituyó en Calle 6 al 150 donde, por causas que se tratan de establecer, una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 41 años, impactó contra un poste de alumbrado público.

El conductor no requirió asistencia médica en el lugar.

01-11-2025