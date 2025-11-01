Los postes no aflojan

En la madrugada del sábado, una Toyota Hilux chocó violentamente contra un poste de cemento. El conductor resultó ileso.

01 de noviembre de 2025
Toyota contra poste

Colonia Caroya. A las 5 de este sábado, personal policial se constituyó en Calle 6 al 150 donde, por causas que se tratan de establecer, una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 41 años, impactó contra un poste de alumbrado público.

El conductor no requirió asistencia médica en el lugar.

Último momento
Seminario histórica

El Seminario Menor cumplió 80 años

01 de noviembre de 2025

En el último día del mes de festejos, sellaron una cápsula de tiempo con mensajes de la comunidad. Será abierta dentro de 20 años, para el centenario del colegio.

Cuadrilla Coop 2

Masivo corte de energía eléctrica, este domingo

01 de noviembre de 2025

Será desde las 6 hasta el mediodía, lapso en el cual la Cooperativa de Servicios Públicos realizará trabajos de mejoras en Jesús María, Colonia Caroya y la zona rural.

Síntesis del día