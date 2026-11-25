Colonia Caroya. El Ceibo levantó un partido adverso y ganó sobre el final ante Bochas Sport Club.

El conjunto de la ciudad de San Francisco se impuso por 99 a 95 como visitante en un duelo con rivalidad que trae historia en las últimas desde ligas provinciales, federales y ahora en la Liga Argentina.

Pese a que el equipo del Lote XV dominó en gran parte del partido por los aportes de Guillermo Aliende (19 puntos), Gastón Fino (17) y Agustín Jure (17), la visita logró dar vuelta un marcador, que era de 10 puntos de desventaja, en el último cuarto.

La gran figura del ganador fue Gabriel Rojas, que completó su ficha personal con ¡37 puntos! Y una valoración de 40. Santiago Andrione marcó 25 puntos y tuvo seis rebotes.

Bochas, que sigue sin ganar en la temporada, recibirá este jueves a Riachuelo de La Rioja.

25-11-2026