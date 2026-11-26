Jesús María. La Municipalidad invita a la comunidad a participar de “Camino al Corazón del Monte Nativo”, una experiencia para descubrir la riqueza natural que tiene la Reserva Natural y Ecológica Parque del Oeste.

La actividad propone una caminata guiada por un sector de la reserva, a través de un sendero habilitado especialmente para la ocasión. Durante el recorrido, los participantes podrán observar distintas especies de flora y fauna, conocer las características del ambiente y disfrutar de sus sonidos y paisajes.

El encuentro será el domingo, de 9:30 a 13, en la Reserva Natural y Ecológica Parque del Oeste (Aconcagua s/n).

El recorrido tendrá una distancia aproximada de 3 kilómetros y una dificultad baja. Está destinado a personas mayores de 10 años.

Para participar, se recomienda llevar agua, gorra, protector solar, calzado cerrado y seguro, y comida de marcha.

La actividad es gratuita y cuenta con cupos limitados. Para inscribirse, es necesario comunicarse, previamente, con la Oficina de Turismo al Cel. 3525 539014.

26-11-2026