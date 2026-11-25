Jesús María. De cara a la 61ª edición del Festival de Jesús María, la Comisión Directiva puso en marcha en el anfiteatro José Hernández una serie de trabajos de infraestructura destinados a renovar sus instalaciones y mejorar las condiciones para el público y los distintos protagonistas del evento.

Entre las principales intervenciones se destacan la construcción de nuevas baterías de sanitarios, la elevación del escenario Martín Fierro y la incorporación de sectores techados en el área destinada a los artesanos.

Uno de los cambios más importantes será la modificación del escenario, que contará con 5 m adicionales de altura, una adaptación vinculada con las nuevas exigencias técnicas de los espectáculos y las producciones artísticas de gran escala.

Por otra parte, la incorporación de nuevos sanitarios apunta a la ampliación de servicios disponibles dentro del predio en respuesta a las necesidades de un festival que convoca a miles de personas durante sus jornadas.

También trabajan en el acondicionamiento de espacios destinados a los artesanos -zon Este, detrás de las tribunas altas-, y sectores cubiertos que permitirán mejorar las condiciones de funcionamiento en el área ubicada entre las plateas Sur del óvalo y la zona administrativa que da a la calle Cleto Peña.

25-11-2026