Colonia Caroya. La Municipalidad reconoció a la jugadora de Pádel Alejandra Peschiutta, Campeona Panamericana en su categoría.

La caroyense juega en Cuarta Libres y clasificó al torneo internacional al haber ganado el Nacional en Catamarca.

Junto con su compañera, Florencia Fornero, oriunda de San Francisco, viajaron a Paraguay durante el mes de octubre para disputar el Panamericano.

La pareja enfrentó en zona de grupos a Colombia y Uruguay.

En Cuartos vencieron a Chile, en Semifinales a EEUU, y en la Final a las representantes del país anfitrión.

Cabe destacar que Alejandra es jugadora amateur en una disciplina que también promueve certámenes de gran importancia para deportistas que no lo hacen de manera profesional.

23-11-2026