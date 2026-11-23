“Se va la segunda”: Jesús María reedita la Escuela de Festivales23 de noviembre de 2026
Del 25 al 28 de noviembre se realizará la segunda edición de Ciudad Festivalera, con dos módulos especializados y un panel sobre grandes eventos.
Toda la zona. El Torneo Apertura Gastón Oller de la Liga Regional Colón arriba a las instancias decisivas.
El fin de semana largo se jugaron las Semifinales y quedaron definidos los equipos que jugarán por el trofeo de Campeón en todas las categorías, incluidas las Copas de Plata y de Bronce.
Los resultados de los cotejos disputados fueron los siguientes:
Primera
Reserva
Copa de Plata
Octava
Séptima
Sexta
Quinta
Cuarta
Copa de Bronce
Octava
Séptima
Sexta
Quinta
Cuarta
23-11-2026