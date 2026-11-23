Toda la zona. El Torneo Apertura Gastón Oller de la Liga Regional Colón arriba a las instancias decisivas.

El fin de semana largo se jugaron las Semifinales y quedaron definidos los equipos que jugarán por el trofeo de Campeón en todas las categorías, incluidas las Copas de Plata y de Bronce.

Los resultados de los cotejos disputados fueron los siguientes:

Primera

Sp. Tirolesa 0 - Dep. Colón 3

Sp. Forchieri 0 (3) - Colón de Villa del Totoral 0 (4)

Reserva

Quirquinchos Verdes 0 - Dep. Colón 1

Sp. Forchieri 0 – Alianza 2

Copa de Plata

Octava

Parque Guerrero 0 (4) –Bochas Sport Club 0 (3)

Sp. Forchieri 2 (3) – Colón de Villa del Totoral 2 (5)

Séptima

Quilmes 1 – Bochas Sport Club 2

Sp. Tirolesa 1 – Alianza 3

Sexta

Sp. Forchieri 1 – Bochas Sport Club 0

Quirquinchos Verdes 3 (3) - Juventud Agraria Colón 3 (5)

Quinta

Parque Guerrero 2 (13) – Colón de Villa del Totoral 2 (12)

Sp. Tirolesa 0 (8) – Alianza 0 (7)

Cuarta

Quilmes 1 (7) – Bochas Sport Club 1 (6)

Quirquinchos Verdes 2 – Dep. Colón 5

Copa de Bronce

Octava

Quilmes 0 – Alem 3

Santa Elena 1 (6) - 2 de Abril 1 (5)

Séptima

Parque Guerrero 1 (2) - A.A. Falucho 1 (4)

Santa Elena 1 – Alem 4

Sexta

Parque Guerrero 0 (4) – Alianza 0 (3)

Santa Elena 1 - A.A. Falucho 2

Quinta

Quilmes 2 (3) - Bochas Sport Club 2 (2)

Santa Elena 1 - A.A. Falucho 2

Cuarta

Parque Guerrero 3 – Alem 1

Santa Elena 1 (2) - A.A. Falucho 1(4)

23-11-2026