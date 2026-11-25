Jesús María. La Municipalidad amplía el acceso de sus jóvenes a la formación tecnológica. En el marco del programa “Ctrl + Futuro”, 130 estudiantes de Nivel Primario completaron el curso “CS50: Introducción a la Programación con Scratch”, una formación desarrollada por la Universidad de Harvard que cuenta con certificación.

La propuesta llegó a estudiantes de cuatro instituciones educativas de la ciudad: CE Gral. Francisco A. Ortiz de Ocampo, Inst. Priv. Ntra. Sra. del Huerto, Inst. Priv. Ntra. Sra. del Rosario del Milagro y CE Gendarmería Nacional.

Durante el trayecto formativo, los alumnos lograron completar nueve proyectos de programación y pusieron en práctica conocimientos, creatividad, pensamiento lógico y resolución de problemas.

Esta propuesta de formación internacional llegó a ejecutarse en las aulas de la ciudad con el acompañamiento de tutores de Creativos Digitales. Este resultado refleja una decisión de gestión que pone la educación y la innovación entre las prioridades del desarrollo local.

Así, “Ctrl + Futuro” es un programa municipal de gran influencia, que se instauró en la ciudad para reducir la brecha digital y preparar a las nuevas generaciones frente a un mundo atravesado por la tecnología.

La participación en esta propuesta internacional demuestra que las instituciones educativas locales están a la altura de los colegios de excelencia de Córdoba.

25-11-2026