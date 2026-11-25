Será obligatorio el uso de “eco vasos” en eventos municipales
Colonia Caroya. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la creación del Programa “Menos Plástico”, con el objetivo de reducir el uso y la eliminación progresiva de vajilla plástica de un solo uso, en los eventos organizados o auspiciados por la Municipalidad.
¿Qué es un “eco vaso”?
Un “eco vaso” es un recipiente reutilizable y/o biodegradable y/o compostable, producido con materiales de base biológica, que permiten su reutilización.
Los mismos, podrán ser comercializados en los eventos antes mencionados, en todos los puestos de venta de bebidas, food trucks y puestos de comida en general.
La Autoridad de Aplicación será la Secretaría de Salud – Departamento de Ambiente y dispondrá de estímulos y premios, tales como certificaciones locales o sellos que evidencien la responsabilidad y buena conducta del local comercial o el establecimiento en el cumplimiento de la normativa.
En cuanto a las sanciones por incumplimiento de la norma, se podrán imponer acciones de remediación en materia ambiental o cualquier otra medida que considere la Autoridad de Aplicación.
En tanto, se promoverán campañas de concientización previas al evento, motivar al privado para adherir a la normativa e incluir un diseño en los vasos que los convierta en un objeto de recuerdo.
25-11-2026