Colonia Caroya. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la creación del Programa “Menos Plástico”, con el objetivo de reducir el uso y la eliminación progresiva de vajilla plástica de un solo uso, en los eventos organizados o auspiciados por la Municipalidad.

¿Qué es un “eco vaso”?

Un “eco vaso” es un recipiente reutilizable y/o biodegradable y/o compostable, producido con materiales de base biológica, que permiten su reutilización.

Los mismos, podrán ser comercializados en los eventos antes mencionados, en todos los puestos de venta de bebidas, food trucks y puestos de comida en general.

La Autoridad de Aplicación será la Secretaría de Salud – Departamento de Ambiente y dispondrá de estímulos y premios, tales como certificaciones locales o sellos que evidencien la responsabilidad y buena conducta del local comercial o el establecimiento en el cumplimiento de la normativa.

En cuanto a las sanciones por incumplimiento de la norma, se podrán imponer acciones de remediación en materia ambiental o cualquier otra medida que considere la Autoridad de Aplicación.

En tanto, se promoverán campañas de concientización previas al evento, motivar al privado para adherir a la normativa e incluir un diseño en los vasos que los convierta en un objeto de recuerdo.

25-11-2026