Jesús María. La Municipalidad, la Comisión del Festival Nacional de Doma y Folklore y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) lanzan una nueva edición de la Escuela de Festivales.

Este espacio comparte la experiencia de gestión de uno de los eventos populares más importantes del país a equipos municipales de otras ciudades.

Del 25 al 28 de noviembre se desarrollará una programación que tendrá como eje central la segunda edición de “Ciudad Festivalera: Gestión Integral del Modelo Jesús María”, junto a dos módulos especializados en comunicación y seguridad en eventos masivos.

La propuesta da continuidad a una iniciativa que, en su primera edición, reunió a representantes de más de 60 ciudades de Argentina interesados en conocer el modelo de organización, producción y gestión del Festival.

Cronograma completo de noviembre:

Miércoles 25: Módulo “Comunicación Integral y Gestión de Crisis en Festivales”.

Abordará comunicación estratégica, identidad y posicionamiento, vínculo con medios y prensa, coordinación interna de equipos y gestión de crisis.

Jueves 26:

Segunda edición de “Ciudad Festivalera: Gestión Integral del Modelo Jesús María”.

La capacitación recorrerá la historia e identidad del Festival, su modelo de gobernanza y articulación institucional, la producción y gestión interna y el operativo municipal de la ciudad anfitriona.

Viernes 27: Continuación de “Ciudad Festivalera” y panel especial “Grandes Eventos, Grandes Desafíos: experiencias y modelos de gestión”.

Habrá referentes de festivales y producciones masivas que compartirán sus experiencias y desafíos de organización.

Sábado 28:

Módulo “Seguridad Integral y Gestión de Riesgos en Festivales”.

Se trabajará sobre identificación de riesgos, circulación de públicos, prevención y respuesta ante emergencias, planes de contingencia y coordinación entre municipios, fuerzas de seguridad, bomberos, salud y Defensa Civil.

Quienes participen de Ciudad Festivalera tendrán una instancia práctica el 12 de enero de 2027, durante el Festival. Podrán observar el funcionamiento del operativo municipal, la organización interna del evento y la articulación de los equipos.

Preinscripciones a módulos:

“Ciudad Festivalera: Gestión Integral del Modelo Jesús María, que incluye la experiencia práctica durante el Festival”:

https://forms.gle/JsiQTzpwyZXySZQj7

“Comunicación Integral y Gestión de Crisis en Festivales y Seguridad Integral y Gestión de Riesgos en Festivales”:

https://forms.gle/WFGuq3Nk81WqjFHK8

Quienes hayan realizado Ciudad Festivalera en 2025 podrán acceder a los módulos especializados, pero no reinscribirse en la formación central.

23-11-2026